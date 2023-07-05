В Екатеринбурге задержали обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ

В пресс-службе УФСБ по региону сообщили, что ему избрали меру пресечения в виде ареста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Гражданин РФ, обвиняемый в госизмене за финансирование покупки оборудования для Вооруженных сил Украины, был задержан при попытке пересечения границы в Екатеринбурге. Ему избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

"Управлением ФСБ РФ по Свердловской области совместно с Пограничным управлением ФСБ РФ по Челябинской области пресечена противоправная деятельность уроженца Украины, которому предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ. Гражданин России, проживающий за рубежом, задержан при попытке пересечения государственной границы (в аэропорту Екатеринбурга - прим. ТАСС). Подследственному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, в условиях проведения специальной военной операции 39-летний мужчина переводил денежные средства на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ, и совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения ВС РФ.

"Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в пресс-службе.