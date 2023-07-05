В спецслужбе сообщили о задержании сторонника украинских националистов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина, задержан сторонник украинских националистов. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма", - сообщили в ЦОС.

"По месту его проживания изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, переписка с координатором одной из террористических организаций Украины", - добавили в ФСБ.

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к теракту") и ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Последняя статья предусматривает до пожизненного лишения свободы. Он заключен под стражу.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В спецслужбе пояснили, что задержанный работал по заданию СБУ и планировал после совершения преступления отправить им отчет о проделанной работе.

"Я хотел на фотоаппарат это все заснять и позже переслать СБУ", - сказал он. Задержанный также рассказал, что серные шашки хранил у себя дома, а селитру - в гараже.