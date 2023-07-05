В Мурманской области спасли пострадавшего туриста

Его эвакуировали на арктическом вертолете Ми-8

МУРМАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Турист из незарегистрированной группы из трех человек упал в горном массиве Хибины Мурманской области и не мог сам спуститься. На сигнал о помощи экстренно вылетел вертолет Ми-8 с фельдшером и спасателями, пострадавшего на носилках донесли до вертолета и затем эвакуировали, сообщила в среду пресс-служба главного управления МЧС РФ по области.

"Поздно вечером 4 июля поступила информация о том, что молодой человек в составе незарегистрированной туристской группы из трех человек, находясь на перевале Северный Чорргор Хибинского горного массива, упал и ударился головой. Самостоятельно спуститься с горы он не может. В кратчайшие сроки к месту вылетел заступивший на днях на дежурство вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с фельдшером и спасателями на борту", - говорится в сообщении.

Пострадавшего на носилках донесли по горам к вертолету и эвакуировали, а позднее передали бригаде скорой медпомощи в удовлетворительном состоянии, сообщили в областном главке МЧС.

Это был первый вылет вертолета Ми-8АМТШ-ВА, который был создан специально для эксплуатации в северных регионах при экстремально низких температурах. Ранее пресс-служба госкорпорации "Ростех" сообщала о передаче от холдинга "Вертолеты России" семи вертолетов для МЧС России, одну из которых первой в стране получила Мурманская область в конце июня. При необходимости арктические Ми-8 могут направляться из Заполярья в соседние регионы Северо-Запада России, например в Карелию или Вологодскую область. Машину отличает улучшенная теплоизоляция фюзеляжа, система подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии обеспечивает возможность оперативного запуска двигателя вертолета при температурах до минус 60 градусов. Установка дополнительных баков позволила увеличить дальность полета до семи часов без дозаправки.