Аспиранта из Владимирской области оштрафовали за призывы к расправе над чиновниками

Сумма штрафа составила 200 тыс. рублей

ТАСС, 5 июля. Суд приговорил аспиранта Владимирского государственного университета к штрафу в размере 200 тыс. рублей за призывы к расправе над представителями власти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Приговором Второго Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года аспирант Владимирского госуниверситета А. Г. и Н. Г. Столетовых с целью побуждения неограниченного круга лиц к осуществлению террористической деятельности разместил в общественных местах листовки, содержащие призыв к совершению насильственных действий в отношении государственных деятелей России.