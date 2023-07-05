В Чувашии на территории Урмарского муниципального округа ввели режим ЧС из-за засухи

Правительство республики постановило утвердить комиссию по обследованию нанесения ущерба сельскохозяйственным предприятиям и представить предложения по оценке материального ущерба

ТАСС, 5 июля. Власти Урмарского муниципального округа Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи до особого распоряжения. Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованного в среду на официальном интернет-портале органов власти республики.

"Ввести режим "Чрезвычайная ситуация" на территории Урмарского муниципального округа Чувашской Республики для органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 4 июля 2023 г. до особого распоряжения и установить муниципальный уровень реагирования", - отмечается в тексте документа.

Отделу развития агропромышленного комплекса и экологии администрации Урмарского муниципального округа поручено утвердить комиссию по обследованию нанесения ущерба сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в результате засухи, принять меры по обследованию зон и представить предложения по оценке материального ущерба. Кроме того, сотрудники отдела должны подготовить обращение в кабинет министров Чувашии о компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации и разработать план мероприятий по оказанию помощи пострадавшим сельхозтоваропроизводителям.

Согласно распоряжению, начальники территориальных отделов управления строительства и развития территорий администрации Урмарского муниципального округа должны рекомендовать руководителям сельхозорганизаций усилить контроль за состоянием окружающей среды. Им также поручено принять оперативные меры по снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Распоряжение вступило в силу после его подписания.