Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ увеличилось до 41

Среди них двое детей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины, увеличилось до 41. Об этом сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

"На сегодняшнюю минуту [пострадал] 41 человек. Двое детей - 2009 года рождения и 2014 года рождения. Это легкие ранения осколками стекла. Один человек погиб - мужчина 1962 года рождения", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сообщалось о 36 пострадавших.

Повреждения в городе

Ключаров также сообщил, что в городе в результате обстрела повреждены сорок многоквартирных домов, тринадцать детсадов, две пожарные части и несколько других социально значимых объектов.

Украинские войска во вторник вечером нанесли удар по Макеевке. Согласно информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из реактивных систем залпового огня.

"У нас этот район, Червоногвардейский, постоянно обстреливается, но такого разрушения, как было в эту ночь, не было. В этот вечер с 17:00 [мск] начался обстрел со стороны ВСУ, потом он продолжился. В 21:40 повторный был обстрел очень мощный, было очень много повреждений. На сегодняшний день повреждены 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, 4 учреждения спорта и 13 объектов социальной сферы, 2 пожарные части, 9 медицинских учреждений", - сказал он.

Последствия разрушительного обстрела Червоногвардейского района Макеевки будут ликвидированы в течение недели, сообщил глава администрации города.

"Вчера была на самом деле тяжелая обстановка, паническая. На сегодняшний день все оперативно приводится в порядок. <…> Мы должны подсчитать ущерб, который нанесен был нашему городу. Я думаю, что в течение недели мы закроем те вопросы, которые у нас на сегодняшний день есть [с восстановлением]. Первоочередное - это сейчас принятие мер по закрытию теплового контура и оказание помощи пострадавшему населению", - сказал он.