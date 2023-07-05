В Крыму задержали трех сотрудников республиканского УФСИН по подозрению в получении взяток

Еще один фигурант уголовного дела - жительница Санкт-Петербурга - подозревается в даче взяток должностным лицам

ТАСС, 5 июля. Трое сотрудников УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю задержаны по подозрению в получении взяток от предпринимательницы, которая также задержана. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

"ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю, и.о. начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1. Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Еще один фигурант уголовного дела - жительница Санкт-Петербурга - подозревается в даче взяток должностным лицам", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что с 2022 года предпринимательница из Санкт-Петербурга, занимающаяся доставкой посылок заключенным, платила за покровительство вышеуказанным сотрудникам УФСИН. Посылки также провозили без соответствующего досмотра. Данные факты были выявлены сотрудниками ФСБ.

Первый замначальника УФСИН Крыма и предпринимательница были задержаны в Санкт-Петербурге, проведены обыски. В настоящее время их этапируют в Симферополь. Сотрудники СИЗО задержаны в Симферополе. "Свою вину в совершении указанных преступлений данные лица признали", - добавили в СК.