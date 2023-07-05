5 июля, 07:16

В нескольких провинциях Нидерландов ввели красный уровень погодной опасности из-за шторма

Людям рекомендовали не покидать дома без лишней необходимости и отложить поездки

ГААГА, 5 июля. /ТАСС/. Наивысший, красный уровень погодной опасности введен в среду в трех северо-западных провинциях Нидерландов из-за шторма "Поли". В связи с сильным ветром, сопровождающимся дождем, людям рекомендуется не покидать дома без лишней необходимости и отложить поездки, если это возможно.

Как сообщила Королевская метеорологическая служба Нидерландов, красный уровень погодной опасности распространяется на провинции Северная Голландия, Фрисландия и Флеволанд, а также район, где располагается озеро Эйсселмер. Это означает, что погода здесь может оказать серьезное влияние на деятельность жителей и привести к разрушениям, травмам и другим проблемам. Порывы ветра здесь достигают 100-120 км/ч. В отношении остальных девяти провинций действуют желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с порывами ветра до 75-100 км/ч. Ожидается, что к обеду ветер стихнет.

Из-за непогоды аэропорт Схипхол отменил более 300 рейсов, запланированных в период с 09:00 по 15:00. В аэропорту предупредили, что эта цифра может увеличиться. В свою очередь национальный железнодорожный оператор отменил с 09:00 поезда в провинциях Северная Голландия и Флеволанд. 

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Нидерланды
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