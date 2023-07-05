В Коми возбудили уголовное дело о подкупе в крупной ресурсоснабжающей организации

Подозреваемый признал вину и дал признательные показания

СЫКТЫВКАР, 5 июля. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Республике Коми возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе в крупной ресурсоснабжающей организации региона. Заместитель директора организации обеспечил гарантированное заключение договора подряда с одной из компаний, за что получил вознаграждение в 3,9 млн рублей. Об этом сообщило в среду следственное управление СК РФ по Коми.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ресурсоснабжающей организации, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального УФСБ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году фигурант, выполняющий управленческие функции и являясь председателем закупочной комиссии, совершал действия в интересах коммерческой организации - обеспечил гарантированное заключение с ней договора подряда, за что получил от ее руководителя вознаграждение в размере 3,990 млн рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение. Он признал вину и дал признательные показания. Суд отправил его под домашний арест. Следователи при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ проводят следственные и процессуальные действия. Названия организации и коммерческого предприятия на данном этапе не называются. В следственном управлении лишь уточнили, что речь идет о крупной организации республиканского уровня.