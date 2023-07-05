5 июля, 07:36

Защита просит оправдать вице-мэра Новосибирска Скатова по делу о клевете

Гособвинение ранее попросило для чиновника 200 часов обязательных работ

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Защита просит оправдать вице-мэра Новосибирска Артема Скатова, обвиняемого в клевете в отношении депутата Госдумы Дмитрия Савельева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Ранее гособвинение попросило для вице-мэра 200 часов обязательных работ.

"Основной довод защиты заключается в том, что в действиях нашего подзащитного нет состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128 УК РФ (клевета). Из материалов дела, которые были исследованы в судебном заседании, а также предъявлены обвинением, следует, что в действиях Скатова нет признаков как объективной стороны инкриминируемого преступления, а именно не доказано, что Скатовым была опубликована искомая статья", - сказал адвокат фигуранта Иван Рассолов.

По данным прокуратуры, в феврале 2022 года Скатов направил своему знакомому, который был администратором одного из телеграм-каналов, негативную информацию о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Савельева, которая в тот же день была опубликована. Следователи считают, что Скатов обращался к редактору паблика и раньше в силу своей служебной деятельности для размещения постов политического характера. 19 мая в ходе судебного заседания дали показания депутаты горсовета и главный архитектор города, сообщившие о давлении со стороны Савельева и лоббировании им интересов одной из строительных компаний города. По мнению обвиняемого, автор телеграм-канала оговорил его для избежания уголовного преследования.

В ходе процесса Скатов сообщал, что не признает вину в создании статьи о депутате для одного из телеграм-каналов, но отметил, что сведения, представленные в статье, являются достоверными. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступивший в суде 23 мая, рассказал, что не давал своему подчиненному поручений публиковать какие-либо порочащие сведения. Он пояснил, что воспринимает уголовное дело в отношении Скатова как давление на мэрию. 

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