В Свердловской области за сутки ликвидировали природные пожары на площади 1,5 тыс. га

Всего в регионе продолжают действовать шесть очагов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали 11 природных пожаров на площади 1,5 тыс. га за прошедшие сутки в Свердловской области. Всего в регионе продолжают действовать 6 возгораний, сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

"Сотрудникам Авиалесоохраны, лесоохраны и добровольцам удалось за сутки ликвидировать 11 лесных пожаров в Свердловской области. Потушены возгорания в Алапаевском, Артемовском, Гаринском, Невьянском, Полевском, Сосьвинском, Сысертском, Таборинском и Туринском районах общей площадью более 1,5 тыс. га. Еще шесть с в Белоярском, Алапаевском, Гаринском, Камышловском и Сосьвинском районах локализованы и не распространяются", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, в тушении пожаров задействованы 300 человек и 85 единиц техники.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.