Омский суд приговорил серийного насильника к 12,5 года колонии

Вину в совершении преступлений мужчина признал

ОМСК, 5 июля. /ТАСС/. Омский суд приговорил мужчину, который совершил серию изнасилований, забираясь к своим жертвам через форточки на первом этаже, к 12,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

"Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего уроженца Казахстана. Он признан виновным по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Суд установил причастность данного гражданина к совершению с апреля 2010 по август 2012 года серии преступлений против половой свободы и неприкосновенности женщин", - сказано в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Также суд обязал выплатить несовершеннолетней пострадавшей 600 тыс. рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда. Вину в совершении преступлений мужчина признал. Судебное решение в законную силу пока не вступило.

Мужчина подозревался в восьми изнасилованиях и покушениях на изнасилование, произошедших с 29 апреля 2010 по 31 августа 2012 года. На несколько лет изнасилования прекратились, но в 2022 году снова произошло подобное преступление. Во всех случаях преступник выбирал квартиры на первых этажах, долго наблюдал за жертвами, изучал их распорядок дня и поведение, запоминал планировку квартир. После этого он проникал в квартиру через форточку. Нападая на женщин он, как правило, светил им в лицо фонариком, чтобы они не смогли его разглядеть. Эксперты установили идентичность вещественных доказательств со всех мест преступления. Выяснилось, что преступник в течение шести лет был в заключении на территории другого государства.