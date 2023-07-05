В Коми мастера управляющей компании осудили за гибель семьи от отравления угарным газом

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы

СЫКТЫВКАР, 5 июля. /ТАСС/. Мастер управляющей компании "Респект Дом" в городе Печоре Республики Коми осужден за гибель семьи из трех человек от отравления угарным газом в феврале 2021 года. Он не обеспечил очистку дымоходов от ледяной пробки, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.

"Мастер ООО "Респект Дом" признан виновным в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Мастер приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2021 года в квартире дома по улице Мира в Печоре были обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 68-летней жены и их 32-летнего сына. По данным судебно-медицинской экспертизы, они скончались от острого отравления окисью углерода. В ходе осмотра было выявлено отсутствие тяги в газоотводной шахте газовой колонки и наличие наледи на дымовом канале.

В ходе расследования установлено, что фигурант в нарушение должностной инструкции не организовал самостоятельно и не обеспечил силами подчиненных работников систематический осмотр и своевременную очистку дымоходов. В результате в морозы произошло обмерзание оголовка дымохода, образовалась ледяная пробка, что привело к образованию обратной тяги, когда продукты сгорания поступали обратно в квартиру. Члены семьи погибли от скопления угарного газа.