В Татарстане ввели режим ЧС из-за засухи

Согласно документу, режим ЧС действует во всех 43 районах республики

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана ввели на территории республики режим ЧС в связи с почвенной засухой. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Рустам Минниханов.

"В целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений (заморозки, суховей, почвенная засуха), приведших к гибели сельскохозяйственных культур, <…> ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС <…> c 3 июля 2023 года до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации и установить региональный уровень реагирования", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, режим ЧС действует во всех 43 районах республики. Главам муниципалитетов рекомендовано проинформировать население через СМИ о введении режима ЧС, определить состав рабочих групп и комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В течение пяти дней подготовить план мероприятий.

Минсельхозпрод республики также должен в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий ЧС.