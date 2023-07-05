В Оренбуржье в фитнес-клубе отравились пять посетителей

Одного из них госпитализировали

ТАСС, 5 июля. Медики в Оренбургской области выявили у пяти клиентов фитнес-клуба острую интоксикацию, один из них находится в больнице. Об этом в среду сообщили в министерстве здравоохранения области.

Пять клиентов фитнес-клуба в понедельник пожаловались на состояние, бригадой скорой помощи их доставили в областной токсикологический центр. "Четверым из них поставлен диагноз острой ингаляционной интоксикации легкой степени тяжести, отпущены домой после осмотра врача. Один клиент фитнес-клуба госпитализирован в состоянии средней тяжести", - сообщили в министерстве, уточнив, что у последнего также выявлена интоксикация.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день жалоб у госпитализированного нет.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, острое отравление неизвестным химическим веществом зафиксировали у посетителей ООО "Ситиспорт". Специалисты ведомства организовали санитарно-эпидемиологическое расследование, проведены отбор проб воздуха и воды из бассейна. По результатам лабораторных исследований в пробе воды бассейна выявили повышенное содержание остаточного хлора, что не соответствует требованиям СанПиН.

"Должностными лицами управления работа бассейна приостановлена до решения суда", - сообщили в управлении.

Как сообщили в управлении МВД по области, клиенты могли отравиться из-за сбоя оборудования по очистке и обеззараживанию воды в бассейне. "По предварительной информации, произошел сбой в работе оборудования по очищению и обеззараживанию воды в бассейне, в результате посетители получили отравление парами химических веществ", - приводятся слова участкового уполномоченного полиции отдела полиции №2 МУ МВД России "Оренбургское" Азамата Намазбаева, выезжавшего на место происшествия.

Об интоксикации

Ингаляционная интоксикация происходит при вдыхании газообразных химических веществ. Такое отравление характеризуется ухудшением функционирования организма, например, головокружением, головными болями, общей слабостью, тошнотой.