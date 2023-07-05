В нескольких регионах ДФО площади природных пожаров превысили показатели 2022 года

По данным МЧС, режим чрезвычайной ситуации в лесах введен на всей территории Магаданской области, Якутии, Хабаровского края и в двух муниципальных образованиях Камчатского края

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. МЧС России сообщило о росте площадей природных пожаров в нескольких регионах Дальнего Востока по сравнению с 2022 годом.

"Обстановка с природными пожарами в ряде регионов остается напряженной. Несмотря на общее снижение количества возникших очагов, площадь уже значительно превысила аналогичные показатели прошлого года", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Прошу обеспечить оперативное выявление природных пожаров и их ликвидацию в день обнаружения. При этом особое внимание необходимо уделить очагам возгораний в так называемых зонах контроля - на труднодоступных и удаленных участках. Я знаю, что нередко возникшие там пожары не обслуживаются и в короткие сроки разрастаются до катастрофических масштабов. В итоге приходится задействовать значительное количество материальных ресурсов, личного состава и техники для их тушения", - процитировали в пресс-службе главу министерства Александра Куренкова, находящегося с рабочим визитом на Дальнем Востоке.

По данным МЧС, режим чрезвычайной ситуации в лесах введен на всей территории Магаданской области, Якутии, Хабаровского края и в двух муниципальных образованиях Камчатского края. Особый противопожарный режим действует в восьми регионах ДФО.

В Хабаровском крае зарегистрирован 31 лесной пожар, в Магаданской области - 98, включая два пожара в заповеднике, в Якутии - 121. "Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - отметили в министерстве.

Пожарные инспекторы усилили профилактическую работу на местах. В числе мер составлено более 250 административных протоколов за нарушение пожарной безопасности.