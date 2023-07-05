В Вашингтоне девять человек пострадали при стрельбе в День независимости США

Двое из них - несовершеннолетние, сообщили в полиции

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Девять человек, отмечавших День независимости США, пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне. Об этом в среду сообщил помощник начальника столичной полиции Лесли Парсонс.

"Всего у нас девять потерпевших. Двое из них - несовершеннолетние: одному девять лет, другому семнадцать. Расследование пока на предварительной стадии", - сказал он. Видеозапись размещена в Twitter полиции Вашингтона.

По словам представителя полиции, инцидент произошел на северо-востоке города в ночь на среду по местному времени. Некоторых пострадавших медики и пожарные доставили в больницы, другие обратились за помощью самостоятельно. Ранения угрозы жизням пострадавших не представляют, добавил Парсонс.

Полицейский отметил, что стрельба велась из черного внедорожника. "Он остановился и начал стрелять по местным жителям, которые были на улице и отмечали 4 июля", - добавил он.