5 июля, 08:35

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за опасности природных пожаров

В регионе установится 33-градусная жара и пройдут грозы

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Высокая пожарная опасность прогнозируется в южных районах Челябинской области 6 и 7 июля, в регионе установится 33-градусная жара и пройдут грозы. Об этом сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В южных районах Челябинской области местами 6-7 июля ожидается высокая пожарная опасность - четвертый класс горимости леса по региональной шкале", - говорится в тексте штормового предупреждения.

Отмечается, что 6 июля в регионе ожидают грозы, температура воздуха будет колебаться днем от 28 до 33 градусов тепла, а 7 июля возможны отдельные порывы ветра до 13 м/с. Столбики термометров могут подниматься до 32 градусов тепла. 

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РоссияЧелябинская область
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