В Коми эвакуировали диагностический центр и диспансер из-за сообщений о "минировании"

В пресс-службе МВД по региону сообщили, что по результатам обследования опасных предметов не обнаружили

СЫКТЫВКАР, 5 июля. /ТАСС/. Персонал и посетителей Консультативно-диагностического центра и республиканского кожно-венерологического диспансера в Сыктывкаре эвакуировали из-за сообщений о "минировании" зданий, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"Сообщения о "минировании" поступили сегодня на электронную почту республиканского Консультативно-диагностического центра и кожно-венерологического диспансера. Все посетители и персонал были эвакуированы", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

В диспансере мероприятия завершены, по результатам обследования опасных предметов не обнаружено, из здания были эвакуированы порядка 30 сотрудников. Сейчас медучреждение работает в обычном режиме. В диагностическом центре сотрудники полиции совместно с другими экстренными службами еще проводят проверку, добавили в МВД.