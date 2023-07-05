5 июля, 08:55,
обновлено 5 июля, 09:30

В Туве у четверых госпитализированных подтвердили диагноз "сибирская язва"

Остальных пациентов обследуют

ТАСС, 5 июля. Шесть человек были госпитализированы в больницы Тувы с подозрением на сибирскую язву, диагноз подтвержден у четверых, остальных обследуют. Об этом ТАСС в среду сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.

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"В инфекционной больнице Республики Тыва (в Кызыле) находятся на лечении пять человек, у четверых подтвержден диагноз ["сибирская язва"]. <…> Еще одна пострадавшая поступила сегодня в больницу Барун-Хемчика с подозрением на это заболевание. За ее состоянием будут наблюдать врачи", - сообщил он.

По словам Югая, все пациенты получают необходимое лечение.

Прокуратуры республики 30 июня сообщала, что в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы местный житель госпитализирован с диагнозом "сибирская язва" после посещения чабанской стоянки. В хозяйстве, где находился мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы. На стоянке постоянно проживают шесть человек, среди которых четверо детей. За ними организовано медицинское наблюдение с ежедневным осмотром кожных покровов и ежедневным двукратным измерением температуры тела. Вакцинацию в очаге сибирской язвы прошли 84 человека. По данным Россельхознадзора, в убое зараженного животного и разделки его туши участвовали четыре человека.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет. 

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