МВД заявило об увеличении объемов производства синтетических наркотиков внутри России

В ведомстве также сообщили о продолжении тенденции сокращения поставок подконтрольных веществ из-за рубежа

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Рост объемов производства синтетических наркотиков в РФ сохраняется внутри страны, при этом продолжается тенденция сокращения поставок подконтрольных веществ из-за рубежа. Об этом сообщил в среду глава МВД России Владимир Колокольцев.

Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду под председательством Колокольцева состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета. В ходе заседания участники проанализировали результаты мониторинга наркоситуации в стране. "Продолжилась тенденция сокращения поставок подконтрольных веществ из-за рубежа. При этом сохранился рост объемов внутреннего производства "синтетики" в условиях подпольных нарколабораторий. Аналогичная картина наблюдается и в текущем году. Количество выявленных только сотрудниками полиции преступлений, связанных с изготовлением запрещенных веществ, увеличилось на 6,5%", - сказал министр.

Председатель ГАК привел пример успешной работы по пресечению деятельности преступного сообщества сбытчиков запрещенных веществ, указав, что в общей сложности число расследованных наркопреступлений, совершенных в различных формах соучастия, возросло почти в два раза.

Глава МВД России также рассказал о пресечении в начале текущего года на территориях Московской, Курской и Орловской областей деятельности преступного сообщества. Его участники осуществляли сбыт различных видов наркотиков через интернет-магазины с использованием тайников-закладок. "В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий ликвидированы подпольная лаборатория по производству мефедрона, а также четыре интернет-магазина. Изъято более 200 кг наркотических средств, свыше полутонны химических реактивов, 40 единиц оборудования. К ответственности привлечены 2 организатора и 10 участников преступного сообщества", - отметил глава ведомства.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ).