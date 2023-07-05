Глава МВД заявил о недостаточном контроле за контентом о наркотиках в соцсетях

Владимир Колокольцев отметил, что действующие санкции за распространение запрещенных сведений недостаточны

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Владельцы и администраторы социальных сетей не в полной мере следят за размещением материалов о наркотиках, забывая об ответственности. Об этом сообщили глава МВД России Владимир Колокольцев.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, в среду под председательством Колокольцева состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета. В ходе заседания министр акцентировал особое внимание на том, что наиболее незащищенная категория и основные потребители подобных информационных продуктов - дети и подростки, как правило, легко попадают под агрессивное агитационное воздействие. "Одна из основных задач субъектов профилактики - минимизировать негативное влияние пронаркотического контента, в первую очередь, на подрастающее поколение. Вместе с тем владельцы и администраторы социальных сетей, имея достаточный инструментарий для модерации публикуемых материалов, зачастую используют его не в полной мере и забывают об ответственности перед государством и обществом", - сказал глава ведомства.

Колокольцев отметил, что действующие санкции за распространение запрещенных сведений недостаточны, требуется внесение соответствующих изменений в законодательство. В том числе на завершающей стадии находится исполнение поручения президента РФ об установлении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Пакет соответствующих законопроектов одобрен Госдумой в первом чтении.

В то же время глава ведомства подчеркнул, что наряду с запретительными мерами необходимо существенно увеличить объем контента, направленного на неприятие наркотиков и укрепление традиционных ценностей. "Важно широко задействовать возможности профильных ведомств в части пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Тема крайне актуальная. Здесь нужно подходить творчески, внедрять интересные для молодежи проекты", - подчеркнул он.