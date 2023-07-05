5 июля, 09:31,
обновлено 5 июля, 09:49

В Ярославле речной трамвайчик врезался в пирс

Владимир Смирнов/ ТАСС, архив
© Владимир Смирнов/ ТАСС, архив

Пострадали три человека

ТАСС, 5 июля. Речной трамвайчик врезался в бетонный пирс в Ярославле, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Теплоход "Москва-208" врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной в Ярославле, пострадали три человека. Все пассажиры эвакуированы на берег", - сказал собеседник агентства.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию об инциденте, добавив, что с судна эвакуируют порядка 100 человек. 

В депздраве региона отметили, что медики осматривают восемь человек с судна. 

Всего в момент ЧП на борту находились 103 человека. Причина аварии устанавливается. 

Теги:
РоссияЯрославская область
© Информационное агентство ТАСС
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