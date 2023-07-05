В Ярославле речной трамвайчик врезался в пирс

Пострадали три человека

ТАСС, 5 июля. Речной трамвайчик врезался в бетонный пирс в Ярославле, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Теплоход "Москва-208" врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной в Ярославле, пострадали три человека. Все пассажиры эвакуированы на берег", - сказал собеседник агентства.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию об инциденте, добавив, что с судна эвакуируют порядка 100 человек.

В депздраве региона отметили, что медики осматривают восемь человек с судна.

Всего в момент ЧП на борту находились 103 человека. Причина аварии устанавливается.