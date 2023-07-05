5 июля, 09:56

В Москве задержали с наркотиками актера из "Чикатило" Дмитрия Малькова

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

Актеру грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московские полицейские задержали актера Дмитрия Малькова, у него обнаружены наркотики, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах.

"В квартире в Красносельском районе задержан 24-летний актер Дмитрий Мальков. У него обнаружено более 100 граммов запрещенных наркотических средств растительного происхождения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию о задержании гражданина 1999 года рождения с наркотиками в Красносельском районе, не уточнив подробностей. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ", - сказали в главке. Актеру грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Мальков снимался в сериалах "Чикатило", "ИП Пирогова" и "Контакт". 

Теги:
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