В Челябинске экс-сотрудницу "Почты России" осудили за присвоение 7,2 млн рублей

Суд приговорил ее к пяти годам колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска признал бывшую начальницу отделения почтовой связи АО "Почта России" виновной в присвоении около 7,2 млн рублей и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

"Центральный районный суд Челябинска признал женщину виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере). Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда", - сказали в пресс-центре.

Как было установлено в суде, женщина работала начальником отделения почтовой связи на ул. Смирных, 11, в Челябинске. При этом она похищала доверенные ей деньги, перечисляя на различные банковские счета. С 20 по 21 сентября 2022 года совершила несколько переводов на сумму около 7,2 млн рублей, принадлежащих АО "Почта России". Деньгами распорядилась по своему усмотрению.