Решение о нацистском геноциде жителей Воронежской области в 1942-43 годах вступило в силу

Как установил суд, в этот период в области были убиты более 198 тыс. мирных граждан и военнопленных

ВОРОНЕЖ, 5 июля. /ТАСС/. Решение Воронежского областного суда о признании геноцидом массовых убийств населения нацистами в Воронежской области в 1942-1943 годах вступило в силу. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

"Решение вступило в силу", - сказал он.

Воронежский областной суд 25 мая признал геноцидом массовые убийства населения нацистами в Воронежской области в 1942-1943 годах. Заявление было подано 28 марта прокурором Воронежской области Николаем Савруном в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц, родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.

Как установил суд, в этот период в Воронежской области были убиты более 198 тыс. мирных граждан и военнопленных, около 77 тыс. человек были угнаны в страны Западной Европы и на Украину для принудительного труда, размер материального ущерба региону превысил 11,7 трлн рублей.