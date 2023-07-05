Число госпитализированных при ЧП с теплоходом в Ярославле возросло до семи

Всего за медпомощью обратились 12 человек

ТАСС, 5 июля. Двенадцать человек обратились за помощью к медикам после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле. Число госпитализированных возросло до семи, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Артем Молчанов.

Ранее сообщалось, что в больницы города доставлены трое взрослых и трое детей.

"В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы 7. Среди пассажиров теплохода было много гостей города", - написал он.

В пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области сообщили, что пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состояниях в результате ЧП, предварительно, нет.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, всего на борту судна находились порядка 80 человек - 74 пассажира и 7 членов экипажа.

В новость были внесены изменения (13:43 мск) - обновлена информация о пострадавших.