В Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена газовая труба

Пострадавших нет

КУРСК, 5 июля. /ТАСС/. Газовая труба и электроподстанция получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приграничного поселка Краснооктябрьский в Курской области, также произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом. Пожарные ликвидировали возгорание. Из-за повреждения электроподстанции в поселке нет электричества. Кроме того, повреждены газовая труба, хозяйственные постройки, гараж", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате обстрела пострадавших нет.

Аварийные бригады приступили к ремонтным работам в поселке. По информации главы региона, также в среду под обстрел со стороны Украины попал животноводческий комплекс "Победа" в Елизаветовке. На территории предприятия повреждены кровля и фасад, пострадавших нет.