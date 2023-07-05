5 июля, 10:39,
обновлено 5 июля, 10:42
Военная операция на Украине

В Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена газовая труба

Пострадавших нет

КУРСК, 5 июля. /ТАСС/. Газовая труба и электроподстанция получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приграничного поселка Краснооктябрьский в Курской области, также произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"В поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом. Пожарные ликвидировали возгорание. Из-за повреждения электроподстанции в поселке нет электричества. Кроме того, повреждены газовая труба, хозяйственные постройки, гараж", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате обстрела пострадавших нет.

Аварийные бригады приступили к ремонтным работам в поселке. По информации главы региона, также в среду под обстрел со стороны Украины попал животноводческий комплекс "Победа" в Елизаветовке. На территории предприятия повреждены кровля и фасад, пострадавших нет. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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