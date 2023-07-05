5 июля, 11:00

В Ярославле ввели режим ЧС после столкновения теплохода с пирсом

© Северо-Западная транспортная прокуратура/ ТАСС

Мэр города Артем Молчанов поблагодарил спецслужбы за молниеносную реакцию

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Режим ЧС ввели после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле, в результате которого пострадали 12 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Артем Молчанов.

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"Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС. Благодарю спецслужбы за молниеносную реакцию. На месте работала полиция, медики, психологи", - написал он.

В среду около 11:30 на Тверицкой набережной теплоход "Москва-208" наехал на каменное ограждение. В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы 7, сообщал Молчанов. Он также отметил, что среди пассажиров теплохода было много туристов, их увезли с места происшествия на автобусе, при необходимости предоставят места в гостинице.

"На месте также работают сотрудники транспортной прокуратуры. Они будут разбираться с перевозчиком", - отметил мэр. 

Теги:
РоссияЯрославская область
© Информационное агентство ТАСС
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