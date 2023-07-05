В Нидерландах в результате шторма погибла женщина

Она находилась в машине, на которую упало поваленное порывом ветра дерево

ГААГА, 5 июля. /ТАСС/. Женщина в Нидерландах погибла после того, как сильный ветер повалил дерево на машину, в которой она находилась. Об этом сообщил в среду информационный портал nu.nl.

По данным интернет-издания, инцидент произошел в городе Харлеме. 51-летняя женщина находилась на пассажирском сидении, когда упало дерево. Ей попытались помочь прохожие и сотрудники скорой помощи, однако безрезультатно. "Она скончалась на месте от полученных травм", - заявили в полиции. Водитель автомобиля не пострадал.

В среду в нескольких провинциях Нидерландов, в том числе в Северной Голландии, где находится Харлем, объявлен наивысший, красный, уровень погодной опасности из-за шторма "Поли". В связи с сильным ветром, порывы которого достигают 100-130 км/ч, людям рекомендуется не покидать дома без лишней необходимости и отложить поездки, если это возможно.

Из-за непогоды аэропорт Схипхол отменил более 300 рейсов, запланированных в период с 09:00 по 15:00. В аэропорту предупредили, что эта цифра может увеличиться. В свою очередь национальный железнодорожный оператор отменил с 09:00 поезда в провинциях Северная Голландия и Флеволанд. Перебои наблюдаются и с автобусным сообщением.