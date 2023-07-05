Reuters: в Того обнаружили вспышку птичьего гриппа

По данным агентства, в столице от болезни погибло 1 450 птиц

ПРЕТОРИЯ. 5 июля. /ТАСС/. Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрирована в Западной Африке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных.

Очаг вируса со штаммом H5N1 был обнаружен на птицефабрике недалеко от столицы Того Ломе, где от птичьего гриппа погибло 1 450 птиц.

Ранее две вспышки птичьего гриппа со штаммом H7 были зарегистрированы на востоке ЮАР.

Вирус поражает домашних кур, уток и гусей, но вспышки птичьего гриппа фиксируются также в дикой природе. В России с начала 2021 года было зарегистрировано шесть очагов гриппа птиц, из них только два среди домашних птиц.

Высокопатогенный птичий грипп является одной из самых опасных болезней для птиц, смертность вируса составляет практически 100%. Болезнь поражает кровеносную и центральную нервную системы, органы дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования.