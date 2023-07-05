Фигурантка дела о вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" получила условный срок

Инне Чуриловой назначили четыре года условно с испытательным сроком пять лет и штрафом 1 млн рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду приговорил к четырем годам условно Инну Чурилову - фигурантку дела о вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова администраторами Telegram-канала "Адские бабки".

"Чурилова признана виновной по ст. 163 УК РФ (вымогательство), ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ с испытательным сроком пять лет и штрафом 1 млн рублей", - сказали в суде.

Помимо нее, в деле фигурируют еще двое администраторов Telegram-канала "Адские бабки" - Ольга Архарова и Александра Баязитова. Архарова признала вину частично, но позже отказалась от своих показаний, Чурилова признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело позже выделили в отдельное производство. Баязитова вину не признала.

Из оглашенных ранее в судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер "Промсвязьбанка" Александр Ушаков. Фигурантам предъявили обвинение по ч. 3 п. "б" ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте", "Известиях", является автором на портале Life.ru. С 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". Ольга Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал. Чурилова является специалистом в области PR.