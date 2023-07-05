Около 60 белгородских храмов полностью или частично разрушены из-за обстрелов ВСУ

Настоятели храмов с семьями покинули места своего служения

БЕЛГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Порядка 60 храмов Белгородской митрополии, расположенных в приграничной зоне, подверглись полному или частичному разрушению в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции (СВО). Настоятели храмов с семьями покинули места своего служения, сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии Русской правосланой церкви (РПЦ).

"В результате боевых действий и непрекращающихся обстрелов, практически 60 храмов Белгородской митрополии, расположенных в приграничной зоне, подверглись частичному или полному разрушению, а настоятели этих храмов с семьями были вынуждены покинуть места своего пастырского служения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что только в Шебекинском округе из-за обстрелов в конце мая 11 священнослужителей с семьями были эвакуированы в Белгород. "По благословению главы Белгородской митрополии эти священнослужители были прикомандированы к другим храмам епархии, чтобы иметь возможность продолжить служение и пребывать в евхаристическом общении", - сообщили в епархии.

Настоятели и прихожане храмов организовали сбор средств для помощи священнослужителям. Как отметили в пресс-службе, благодаря сбору 75 семей священнослужителей Белгородской митрополии уже получили помощь.