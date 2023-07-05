Более 30 домов повреждены в Валуйках Белгородской области после обстрела ВСУ

В селе Карабаново повреждения получили фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры

БЕЛГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Более 30 частных домовладений и 11 автомобилей оказались повреждены после обстрела Вооруженными силами Украины из РСЗО "Град" города Валуйки Белгородской области в среду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"По предварительным результатам подомового обхода, разрушения выявлены в 33 частных домовладениях и 11 автомобилях. Все службы на месте и помогают жителям закрыть тепловой контур", - написал губернатор.

По его словам, электроэнергию частично восстановили на некоторых улицах, но работы еще продолжаются.

Как ранее сообщал Гладков, в результате обстрела пострадала жительница Валуек. Кроме того, была повреждена линия электропередачи.

Повреждения в результате обстрела села Карабаново также получили фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры. "Еще один населенный пункт в Валуйском городском округе попал сегодня под обстрел ВСУ. В селе Карабаново пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также заборы. Также повреждены два социальных объекта: ФАП и ДК", - проинформировал губернатор.

По его словам, все оперативные и аварийные службы на месте, подомовой обход продолжается.