В Северной Осетии потерявшийся на горе Казбек альпинист вышел на связь из Грузии

Поисково-спасательные работы на российской стороне завершены из-за сильного снегопада, пограничники из Грузии устанавливают его точное месторасположение

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июля. /ТАСС/. Потерявшийся 2 июля на горе Казбек в Северной Осетии альпинист из Новокуйбышевска вышел на связь из Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Потерявшийся 2 июля на горе Казбек альпинист вышел на связь. Супруга скалолаза подтвердила, что он сейчас находится на склоне на территории Грузии", - говорится в сообщении.

Также мужчине удалось связаться с пограничниками Грузии, которым он сказал, что находится около реки. Теперь они устанавливают его точное месторасположение.

Поисково-спасательные работы на российской стороне Казбека завершены. Спасатели в условиях сильного снегопада начали спуск на равнину.

В пресс-службе предостерегли от совершения восхождений в одиночку.

В поисках альпиниста участвовала пешая группа спасателей, был также задействован вертолет МЧС России.