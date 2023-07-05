Главы трех регионов ДФО попросили ввести межрегиональный режим ЧС из-за природных пожаров

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о пожарах на площади 30 тыс. га в труднодоступной высокогорной местности

ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Главы Якутии, Магаданской области и Хабаровского края обратились в Рослесхоз и правительственную комиссию с просьбой ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"На прошлой неделе режим ЧС в связи с лесными пожарами введен на территории всего Хабаровского края. Мы совместно с главами соседних регионов - это Якутия и Магаданская область - обратились в Рослесхоз и правительственную комиссию по объявлению межрегионального режима ЧС. Надеемся на положительное решение. Александр Вячеславович [Куренков] нас поддержал", - сказал Дегтярев в видео, опубликованном после совещания в Хабаровске с главой МЧС России Александром Куренковым.

По словам Дегтярева, на севере региона горит почти 30 тыс. га в труднодоступной высокогорной местности. Причинами всех пожаров являются сухие грозы, удары молниями, в том числе явлениями, называемыми шаровыми молниями. "Погода жаркая. Ситуация пока развивается по очень сложному сценарию, Росгидромет прогнозирует отсутствие осадков на севере в горах нашего края, в соседних регионах и жаркую сухую погоду", - сказал Дегтярев.

Он поблагодарил глав Бурятии, Приморского края, МЧС за выделение дополнительных сил.

Глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале уточнил, что вопрос о введении режима ЧС межрегионального характера в Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Хабаровском крае должен быть рассмотрен в ближайшие дни на правительственной комиссии.

"В республику будут направлены два вертолета Ми-8 МТВ МЧС России, которые прибудут в ближайшие дни. В Усть-Майском районе работают 25 лесопожарных из Бурятии. Также на днях в республику из Забайкальского края приедут 40 сотрудников Читинской авиабазы. Только благодаря слаженной совместной работе, мы сможем оперативнее тушить лесные пожары и отстоять наши регионы от стихии", - написал Николаев.