Суд в Минске приговорил сына экс-главы "Белгазпромбанка" к восьми годам лишения свободы

Эдуарда Бабарико обвиняли в уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем, пособничестве в организации массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Минский областной суд приговорил Эдуарда Бабарико, являющегося сыном осужденного бывшего председателя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство БелТА.

Фигуранта дела обвиняли в уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем, пособничестве в организации массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды. В ходе судебного процесса обвиняемый своей вины не признал. Во время судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить Бабарико 10 лет лишения свободы.

Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Эдуард Бабарико был задержан вместе с отцом 18 июня 2020 года. В то время он возглавлял инициативную группу по выдвижению отца кандидатом в президенты Белоруссии. Центризбирком отказал в регистрации Виктора Бабарико кандидатом на пост главы государства.

Верховный суд Белоруссии 6 июля 2021 года назначил Виктору Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Экс-банкир обвинен в получении взятки в особо крупном размере, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. В ходе процесса Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными.