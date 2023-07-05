5 июля, 16:21

Полиция Испании заявила об изъятии 5 тонн гашиша

В ходе операции задержали четырех человек

МАДРИД, 5 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании изъяли почти 5 тонн гашиша в порту провинции Аликанте (автономное сообщество Валенсия). Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе национальной полиции королевства.

По ее информации, в ходе операции были задержаны четыре человека. Расследование началось после того, как правоохранители получили сведения о возможном прибытии в Аликанте судна с большим количеством наркотиков из Африки.

По версии полиции, трое человек были арестованы с поличным, когда разгружали гашиш, а четвертый был задержан позже. 

Теги:
Испания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация