Полиция Испании заявила об изъятии 5 тонн гашиша

В ходе операции задержали четырех человек

МАДРИД, 5 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании изъяли почти 5 тонн гашиша в порту провинции Аликанте (автономное сообщество Валенсия). Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе национальной полиции королевства.

По ее информации, в ходе операции были задержаны четыре человека. Расследование началось после того, как правоохранители получили сведения о возможном прибытии в Аликанте судна с большим количеством наркотиков из Африки.

По версии полиции, трое человек были арестованы с поличным, когда разгружали гашиш, а четвертый был задержан позже.