На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за жары

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что увеличилась вероятность возникновения локальных происшествий

СТАВРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Сильная жара до 40 градусов ожидается на Ставрополье в ближайшие дни. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте Ставропольского центра по гидрометеорологии.

"Штормовые предупреждения об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях в Ставропольском крае. В период 13-17 часов 5, 6 и 7 июля местами в Ставропольском крае ожидается сильная жара плюс 40 градусов", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в северной части и юго-восточных округах края местами ожидается высокая пожароопасность. В пресс-службе ГУ МЧС по региону журналистам сообщили, что на Ставрополье возрастает вероятность возникновения локальных происшествий.

Из-за высокой температуры возможна деформация асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, перегрев трансформаторных подстанций, повреждение сельскохозяйственных угодий и так далее. Жителям региона рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце, использовать головные уборы, носить свободную одежду из натуральных тканей.