СМИ сообщили о гибели до семи человек из-за сильного ливня в Пакистане

По данным газеты Dawn, несколько густонаселенных районов провинции Пенджаб оказались затоплены

ИСЛАМАБАД, 5 июля. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли в среду в мегаполисе Лахор, административном центре провинции Пенджаб, на который обрушился сильный проливной дождь, вызвавший затопление нескольких густонаселенных районов.

Как сообщает газета Dawn со ссылкой на исполняющего обязанности главного министра Пенджаба Мохсина Накви, к гибели жителей привели обрушения кровли домов, паводок и удары электротоком в результате аварий линий электропередачи.

По данным Метеорологического бюро Пакистана, во время муссонного ливня в Лахоре выпали 291 мм осадков. Дождь в городе будет продолжаться в течение ближайших суток.