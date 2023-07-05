В ДНР сообщили о повреждении инфраструктуры ж/д станции в Ясиноватой при обстреле ВСУ

В течение дня город обстреливали три раза

ДОНЕЦК, 5 июля. /ТАСС/. Инфраструктура железнодорожной станции повреждена в Ясиноватой в ДНР в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Повреждена инфраструктура железнодорожной станции "Ясиноватая", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

В течение дня город обстреливали три раза: дважды из ствольной артиллерии и один раз из реактивных систем залпового огня.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, в результате обстрела города повреждено административное здание железнодорожного предприятия дистанции, сигнализации и связи, после прямого попадания начался пожар. Кроме того, повреждена инфраструктура предприятия "Восстановительный поезд", сгорели два вагона.