5 июля, 12:54,
обновлено 5 июля, 13:06

СК возбудил дело после столкновения пассажирского теплохода с пирсом в Ярославле

На борту теплохода "Москва-208" находились 74 пассажира и 7 человек экипажа

ТАСС, 5 июля. В Ярославле возбудили уголовное дело после столкновения теплохода с бетонным пирсом.

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Об этом сообщили в среду в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

5 июля около 11:30 на Тверицкой набережной теплоход "Москва-208" наехал на каменное ограждение. На борту находились 74 пассажира и 7 человек экипажа. По данным пресс-службы Департамента здравоохранения Ярославской области, четыре ребенка обратились за медпомощью. Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасность плавания на внутреннем водном транспорте. 

Теги:
РоссияЯрославская область
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