В Ярославле назвали предварительные причины ЧП с теплоходом

По данным следствия, столкновение могло произойти из-за ошибки управления или неисправности

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ошибки управления и техническая неисправность рассматриваются в качестве причин столкновения пассажирского теплохода с пирсом в Ярославле. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"В ходе расследования уголовного дела рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых техническая неисправность, а также ошибки управления", - говорится в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Также организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, назначили необходимые экспертизы, изъяли документацию, имеющую значение для следствия.

5 июля теплоход "Москва-208", следуя по акватории реки Волги, столкнулся с бетонным пирсом в районе Тверицкой набережной в Ярославле. На борту находились 74 пассажира и 7 человек экипажа. Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности плавания на внутреннем водном транспорте.