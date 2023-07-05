Танкер в Оманском заливе подвергся нападению

Никто не пострадал

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) сообщила в среду на своем сайте об инциденте с танкером в 28 морских милях (52 км) к северо-востоку от столицы Омана, города Маскат, с применением огнестрельного оружия.

По последней информации, речь идет о стрельбе со стороны ВМС неназванной страны, в результате происшествия никто не пострадал. Танкер "направляется в следующий порт захода", отметила UKMTO.

По данным агентства Reuters, судно ходит под флагом Панамы, принадлежит компании из Греции и управляется американской структурой.

Аналитическая компания Refinitiv предположила, что речь идет о крупном танкере Richmond Voyager, который находился в районе инцидента. Ранее этот танкер, которым оперирует компания Chevron, вышел из порта Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии. Конечной точкой назначения Richmond Voyager называется Сингапур.