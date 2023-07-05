5 июля, 13:03

Суд приговорил к девяти годам колонии женщину, сбившую насмерть мать с ребенком в Москве

Экспертиза показала, что в момент ДТП подсудимая была в состоянии наркотического опьянения

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к девяти годам лишения свободы Наталью Украинскую, которая под воздействием наркотиков сбила насмерть мать с ребенком на северо-западе Москвы. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северо-Западного административного округа Тушинский районный суд Москвы приговорил Украинскую к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в пресс-службе.

В конце ноября 2022 года у дома 12 по улице Свободы Наталья Украинская, управляя автомобилем Kia в состоянии наркотического опьянения, не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила женщину и двух ее маленьких детей, один из которых находился в коляске. Мать и один из детей погибли, второй ребенок был госпитализирован.

Женщина-водитель была задержана. Экспертиза показала, что в момент ДТП она была в состоянии наркотического опьянения. 

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