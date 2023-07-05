В Минцифры Омской области прошли обыски

Проводится расследование по делу о халатности при выполнении контракта на 650 млн рублей по оснащению школ интернетом

ОМСК, 5 июля. /ТАСС/. В Министерстве цифрового развития и связи Омской области в рамках расследования уголовного дела о халатности при выполнении контракта на сумму 650 млн рублей прошли обыски. Об этом сообщили ТАСС в среду в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" в отношении неустановленных должностных лиц. Прошли обыски в Минцифры, проводится расследование", - сказал собеседник агентства.

Обыски связаны с контрактом в размере около 650 млн рублей, согласно которому все омские школы должны были оснастить интернетом.

В рамках нацпроекта "Цифровая экономика России" планировалось, что к 2023 году Омская область обеспечит все 922 школы региона IT-инфраструктурой, включающей раздачу Wi-Fi на территории учреждения, обеспечение видеонаблюдения и защиту школьников от запрещенного контента в сети.