5 июля, 13:39

СК задержал начальника тыла МВД по Татарстану по делу о крупной взятке

Ведомство требует его ареста

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники СК задержали начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова по делу о крупной взятке. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, куда поступило ходатайство о его аресте.

"В суд поступило ходатайство СК об аресте Шакирова Р. Х. по делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказали в суде, не уточнив суть претензий к задержанному. В случае признания виновным Шакирову грозит до 15 лет колонии.

Ранее в среду Шакиров был задержан в Татарстане, позже его доставили в Москву. 

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