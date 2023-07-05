Жителя ЛНР суд приговорил к 14 годам тюрьмы за сотрудничество с украинской разведкой

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ЛУГАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя города Лутугино за сотрудничество с украинской разведкой, сообщил суд в Telegram-канале.

Сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины установил контакт с жителем Лутугино и предложил ему сотрудничество на материальной основе. Мужчина должен был собирать сведения военного характера, являющиеся государственной тайной, и передавать их украинской разведке. Суд установил, что в период с апреля 2021 по апрель 2022 года мужчина осуществлял противоправную деятельность в ущерб государственной безопасности РФ.

"По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда ЛНР постановлен обвинительный приговор, которым С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.