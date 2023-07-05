В Бердянске произошла серия взрывов

По предварительной информации, в городе сработала система ПВО

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в среду в Бердянске, по предварительной информации, сработала система ПВО. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Около 16:30 мск в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу. По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители могли наблюдать следы от работы ПВО в небе над городом. Информация о случившемся уточняется.