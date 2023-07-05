5 июля, 13:51,
обновлено 5 июля, 14:13
Военная операция на Украине

В Бердянске произошла серия взрывов

Николай Тришин/ ТАСС
Бердянск
© Николай Тришин/ ТАСС

По предварительной информации, в городе сработала система ПВО

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в среду в Бердянске, по предварительной информации, сработала система ПВО. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

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"Около 16:30 мск в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу. По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители могли наблюдать следы от работы ПВО в небе над городом. Информация о случившемся уточняется. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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