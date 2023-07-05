На Ставрополье арестовали мужчину за сбыт взрывчатки

Объем партии составил 12,5 кг

СТАВРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Организатора сбыта взрывчатых веществ задержали сотрудники правоохранительных органов на Ставрополье. Мужчину задержали при попытке сбыта очередной партии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого управления ФСБ.

"Установлено, что злоумышленник осуществлял поставки средств поражения на территорию Ставропольского края. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументировано три факта сбыта взрывчатого вещества условному покупателю (выступал сотрудник ГУ МВД России по СКФО). Злоумышленник был задержан при попытке сбыта очередной партии средств поражения", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что взрывчатые вещества на Ставрополье сбывал житель Дагестана. Общий вес очередной партии взрывчатки составил 12,5 кг. Работы по задержанию мужчины вели сотрудники управления ФСБ совместно с представителями ГУ МВД России по СКФО. В отношении мужчины возбудили три уголовных дела, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.